„Тези епизодични кампании, които правят, очевидно не будят доверие на никого, най-малкото, защото виждат, че въпреки апелите и проверките продължава. Проверяват вноса на месо, вземат превантивни мерки, проверяват и козунаците, но ние не спираме да се натъкваме и хората, които вярват на каузата за достъпна и качествена храна непрекъснато ни пишат и сигнализират за нови нелоялни практики. Например вече не размразяват и отмразяват месото, правят го с козунаците, което бих казал, че е находка. Въпреки че миналата година по това време апелирахме преди Великден, че липсват етикети на тези продукти, те продължават да ги нямат. Миналата година набързо налепиха големите вериги на своите козунаци етикети, но сега виждаме, че отново липсват. Сигналите идват от потребители, които водят разговори с тези, които подреждат козунаците. Даже някои правят аудио записи на разговора, да се види, че става дума за някой, който отговаря за топлата витрина, така наречена, в частта тестени продукти, в която има откровения и казване на истината, че никой не може да изпече толкова много козунаци и си помагат вечерта или по време на целия ден. Изпичат ги, замразяват ги и след това ги нареждат на витрината да се отмразят. Много трудно преди Великден можем да имаме пресен хубав козунак, който да мирише така, както сме свикнали когато сме били малки, освен ако не си го изпечем сами. Това е само един от сигналите, на които се натъкваме, това е масова практика в големите вериги. А и малките хлебарни също не правят изключение, при тях личният елемент е по-голям и лесно може да им се потърси отговорност.“ Това каза в студиото на bTV Radio Андрей Велчев, председател на Сдружение „За достъпна и качествена храна“, по повод проверките преди празниците на Българската агенция по безопасност на храните и сигналите, които сдружението е получило от граждани.

„Разбира се, не бива да бъде подминавана една важна тема. Агенцията по храните следи и качеството на боите, защото те също са хранителна добавка или хранителен продукт и също може да повлияе зле на нашето здраве. Така че, ако има съмнение, че дадена боя оцветява повече яйцето или аромат, или как се държи, след като е разтопена в топла вода, както стандартно боядисваме яйцата, също трябва да се подават сигнали – не само към агенцията, и към конкретния производител или вносител.“, каза още Андрей Велчев.

Той определи като закъсняла инициативата „Великденска кошница“: „Министерството ужасно е закъсняло, защото българинът доста отдавна почва приготовлението за празниците и няколко дни преди Великден е доста закъсняла тази инициатива. 8% е доста по-малко, отколкото е било предишни години, така че неща като бойкота дават своя ефект и то очевидно не временно – за тези 2-3 седмици, които са минали, откакто беше преустановен той.“, посочи още Велчев по повод данните за увеличението с 8% за седмица на цените на традиционни продукти, които купуваме за Великден.

Целия разговор с Андрей Велчев за цените на храните, Законопроекта за агрохранителната верига и за какво да внимаваме при пазаруване, можете да чуете на звуковия файл.