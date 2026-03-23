„За съжаление тази практика наистина е честа и ние се сещаме или кампанийно по време на празници, или когато нещо толкова голямо добие публичност. Факт е, че ние сме получавали от сдружението много сигнали какво се продава по топлите точки и когато сме си говорили с различните инспектори, не само от областните дирекции, а и от централното управление на Агенцията по храните, те приемат нещата с лека насмешка и казват – какво да им оставим на хората, гладни ли да ходят или да стоят на фотосинтеза, защото знаем, че основният процент на хората, които са работещи, разчитат на такъв тип топли точки. Ясно е, че ние не можем да сме 100% сигурни какво е това, което консумираме, когато си го купуваме веднага на момента и го ядем в рамките на идните минути. Друг е въпросът с храни, които – в годините се е работило по тази тема, да има проследимост. Ако наистина правилото за проследимост е нарушено, трябва да бъдем тревожни. И мога да ви кача, че ние с инспекторите от Агенцията по храните на всички областни дирекции направихме една обиколка из страната, правихме пробовземане основно на млечни продукти, но това ни даде възможност да погледнем малко по-встрани – че наистина има ефект тогава, когато проверката се прави внезапно и изненадващо, защото в малките градове понякога е като в Дивия Запад. И случаят в Хасково може да е един от многото, които съществуват и един от малкото, придобили публичност, така че вярвам, че служебният министър Христанов ще поведе едно хоро това да стане практика, а не да изглежда като нещо, което той прави, за да каже, че не е минал случайно покрай министерството.“ Това коментира в ефира на bTV Radio инж. Андрей Велчев, председател на Управителния съвет на Сдружение „За достъпна и качествена храна“, по повод разкрития в Хасково склад с тонове негодни храни с изтекъл срок, които според земеделския министър са подготвени за повторна продажба.

