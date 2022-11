“Аз съм категорично против това, което наблюдаваме в последните дни. Смятам, че поведението, което демонстрират БСП, ГЕРБ, ДПС е много жалко поведение. Водят ни към решения, които ще ни върнат години назад” Това каза в ефира на bTV Radio бившият военен министър Ангел Найденов по повод дебатите за връщане на хартиените бюлетини. “Сред причините, които доведоха до машинния вот беше огромния процент на невалидни бюлетини, сигналите за контролиран и купен вот, фалшифицираните протоколи, броенето с денонощия. “Хартиената коалиция” ни връща години назад”, допълни той.

“Дълбоко се съмнявам, че могат да бъдат изчистени противоречията между БСП, “Продължаваме промяната” и “Демократична България”. Очевидно сегашното ръководство на БСП вижда за себе си спасителния пояс и съответно ситуация за собственото си оцеляване единствено чрез някакви по- добри резултати, отколкото на последните избори. Този начин те го виждат, чрез връщането към гласуването с хартиена бюлетина, което очевидно е неприемливо за техните доскорошни партньори”, каза той.

Ангел Найденов прогнозира още, че този парламент няма да избере редовно правителство и ще се стигне до нови избори.

