„От ПП-ДБ още в предизборната кампания и след нея сме заявили категорично своята позиция, че премиерът на едно такова правителство, широко подкрепено от различни парламентарни сили, следва да бъде фигура, която да не е поляризираща, за да може да се осъществи изобщо такава конфигурация, и ние предложихме формула да се излезе от този топик и нагнетяване на политическо напрежение и противопоставяне, че трябва да се търси такава фигура. Ние многократно сме казали, че не настояваме ние да посочим. Всеки от участниците в процеса, които са поканени да се включат в такова правителство, могат да направят това и заедно Да постигнат консенсус по отношение на тази фигура. Ние тази формула не сме я променили, смятаме, че за настоящата ситуация и в този контекст това е най-доброто решение. Отделно от това всяка една от партиите в коалицията и включително и партиите, които бяха посочени като вероятни партньори на ГЕРБ в първия мандат са заявили своето категорично мнение, че няма да приемат Бойко Борисов да бъде начело на правителството. В нашия случай, ако Борисов запази този свой анонс, защото виждаме, че неговите намерения се променят, после виждаме, че заема една или друга позиция, но ако в крайна сметка той отиде да вземе мандата, тоест това е номинацията за премиер от страна на ПГ на ГЕРБ-СДС, ние в преговори в този случай няма смисъл да влизаме, защото това наистина е стоп оферта и няма да се налага да се влиза в детайлизиране на условия за управление, коалиционни договори и т.н.“ Това коментира пред bTV Radio Антоанета Цонева от ръководството на Да, България, част от Демократична България, по повод заявката на лидера на ГЕРБ, че за да има силно правителство, той трябва да е премиер.

По отношение на нюансите и различията в позициите на Продължаваме промяната и на демократична България, Цонева обясни: „Целите на ПП-ДБ не са се променили и участниците в тази коалиция имат пълен синхрон по отношение на посоката и онова, което следва да се постигне. Има известен нюанс по отношение на начина, по който да установим налагането и прилагането на мерките от декларацията или т.нар. санитарен кордон. Ние от Да, България, съответно от Демократична България, включвам колегите от ДСБ смятаме, че в случай, че ГЕРБ се обърне към нашата коалиция за преговори, трябва да отидем на тях и да преговаряме върху условията на декларацията, така че тази декларация да стане част от някакъв документ, който е обвързващ за всички, които съставляват една такава коалиция. Това би било обвързващ документ от рода на анекс, коалиционно споразумение, договор за управление, но това ще бъде скрепено с такъв тип гаранции. Нашият подход е този. Ние смятаме, че трябва да се седне на масата, за да можем да постигнем своите цели, така че аз смятам, че онова, което в момента сме решили като подход в никакъв случай не е контрапродуктивно. Екипите на ДБ ще влязат в тези преговори, те са подготвени за това, когато и ако постигнем целта да включим мерките от декларацията в такъв вид обвързващ за всички участници в коалицията документ, тогава ще се присъединят и колегите от ПП, както и те вече са го заявили. Това е нашата преговорна стратегия.“

За решението на държавния глава Румен Радев да не покани на консултации ДПС-Ново начало на Делян Пеевски, Антоанета Цонева коментира: „Очевидно президентската институция показва същата оценка за начина, по който тази политическа сила се държи и проявява своята активност, особено нейният лидер, така че кордонът очевидно се разширява и излезе извън парламента.“

Целия разговор с Антоанета Цонева можете да чуете на звуковия файл.