Парламентът максимално бързо трябва да приеме промени в Изборния кодекс, свързани с връщането на машинното гласуване, за да влязат в сила за местните избори наесен. Това заяви пред bTV Radio депутатът от Продължаваме промяната-Демократична България Антоанета Цонева.

„Действително това е важна точка от нашите очаквания. Това, което трябва да се случи е, че разговорите, които предстои да се проведат, трябва да вземат предвид по какъв начин ще бъде върнато машинното гласуване. Това е основната тема по отношение на изборното законодателство, която трябва да бъде разгледана, за да могат да бъдат предотвратени злоупотребите с изборния процес на предстоящите местни избори. Това трябва да бъде на вниманието ни максимално скоро, за да засегне и местните избори, ние видяхме какви са дефицитите от приетото законодателство преди това, а именно липсата на машинен протокол, множеството недействителни гласове, всичко това трябва да бъде коригирано, за да може доверието в изборния процес да бъде възстановено.“, коментира Антоанета Цонева.

По повод критиките на президента Румен Радев към управляващите, че нямат свое мнение и позиция, и че следват позицията на големите държави-членки, Цонева заяви:

„Очевидно г-н Радев е доста изнервен от тази ситуация, след посещението на президента Зеленски и след този своеобразен спаринг, който беше организиран в президентството, и според мен много широкият негативен отклик на случилото се. В момента президентът продължава неговата атака към институциите, конкретно фокусирана върху решения, свързани с подпомагането на отбраната на Украйна. Това е в курса на неговото мнение от началото на войната. Той пръв побърза да заяви, че тази война ще бъде спечелена от Русия, дълго време войната се наричаше операция, конфликт и т.н. В крайна сметка той е последователен очевидно в своето намерение да не заеме позиция, каквато парламентът и правителството в момента заемат, а именно решително да поставим нашата страна на картата на Европа и да се държим като достоен партньор в ЕС и НАТО.“

На въпрос дали поканата към Зеленски е трябвало да бъде съгласувана с Радев, Цонева отговори: „Не бих коментирала тези протоколни колизии и едва ли това е най-важното, по-важното е, че Зеленски беше в България, преди да дойде тук единствената страна от Източна Европа, която беше посетил беше Полша. И неговото идване тук показа, че България е страна, която има огромен принос и ще има такъв по отношение на отбраната на Украйна, с оглед и решенията, които тук бяха взети, според мен това е ключово важното. Разправиите кухненските за това кой на кого е трябвало първо да се обади са абсолютно под радара на обществения разговор.“

По отношение на изказването на премиера Николай Денков пред „Политико“, че службите ще бъдат прочистени от руско влияние, и коментара на президента, че се развява руската заплаха като параван за разправа със службите в името на лични и партийни интереси и това е точно по сценария от записите на заседанието на Продължаваме промяната, Цонева посочи:

„Аз не мисля, че става дума за някакъв сценарий, след като ние много отдавна сме заявили, че ще разработим и подкрепим законодателство, което е свързано с промяна на начина, по който се избират шефовете на служби, а именно това трябва да става по предложение на МС след гласуване на парламента, това е нашето предложение и в тази посока ще бъдат и законодателните инициативи и това не е решено в последните дни, а е трайна позиция, която и в предизборната кампания сме поддържали.

Разделянето на обществото, неговото насъскване, това, което се прави от началото на войната води до такъв тип противопоставяния, които са крайно неползотворни и по никакъв начин не помагат за навременното вземане, защото ние няма да бъдем спрени, това мнозинство да взема необходимите решения, но се пречи те да бъдат вземани навременно. Но както виждате, в рамките на един ден беше направено това, което трябваше да се случи през последните месеци, но за съжаление тогава нямаше парламент, и в крайна сметка тези решения и в частта говорим за снарядите, те са в изпълнение на решения на парламента от декември 2022 година, така че аз не виждам по какъв начин парламентът и изпълнителната власт действат в разрез с националния интерес, след като такова мнозинство застава зад тези решения.“

Антоанета Цонева коментира и думите на президента за решението на парламента да отхвърли искането за провеждане на референдум за запазване на лева:

„Г-н Радев открито си противоречи, защото ако погледнем предишни негови изявления, например към ноември месец миналата година, той заявява, че такъв референдум с такъв въпрос не следва да има, защото той противоречи на закона за референдумите, тъй като там не се предвижда да се правят референдуми по международни договори, по които България вече е страна и които е ратифицирала, това беше неговата позиция. В същото време той днес също доста неясно взема отношение по тази тема, като казва, че трябва да се проведе референдум, ама май не точно този да е въпросът, така че как да коментирам това – нашето решение е ясно, аргументите за отказ да се проведе такъв референдум също бяха много изчерпателно изброени и развити в правна комисия и в зала. Не може да се провежда референдум по въпрос, по който България е страна по международен договор, нашият договор за присъединяване и договорът за функциониране на ЕС. Това е отговорът и оттук нататък КС е този, който, аз съм сигурна, че той ще бъде сезиран от поддръжниците на референдума и ще има думата да прецени дали решението на парламента е било правилно или не е било правилно.“

Цонева коментира и първия месец от работата на кабинета и отношенията между партньорите в управлението: „Правителството направи един месец, работи се интензивно, при доста добра синхронизация, включително и между академик Денков и вицепремиера Габриел, бюджетът вече е в парламента и се гледа интензивно от комисии, утре има извънредно заседание, ще бъдат гледани така наречените малки бюджети, до края на седмицата на първо четене бюджетът на държавата, така че според мен темпото е много високо и се върви по предварително набелязаната програма, която постигнахме в рамките на преговорите с ГЕРБ-СДС.

Има въпроси за решаване, няма как да го крием, а именно че трябва да бъде изграден механизъм за вземане на решения, когато това се отнася до сформирането на необходимото проправителствено мнозинство в парламента за подкрепа на закони, както и при избора на членове и председатели на регулатори. Това е въпрос, който трябва да бъде още и още обсъждан, за да се стигне до крайното решение. Не може да има управление, и то губи реформаторското си значение, ако плаващи мнозинства подкопават неговата посока.“

