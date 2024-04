“За кандидатурата на Главчев и неговите действия като бъдещ служебен премиер ще съдим от подбора на министрите, който ще направи” Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от “Продължаваме промяната - Демократична България” Антоанета Цонева. “Имаме две основни, ключови искания - настояваме министъра на вътрешните работи и министъра на електронното управление да бъдат хора, различни от действащите министри. Най-важната задача на служебното правителство е да организира честни и свободни избори. Ние смятаме, че с тези двама души не биха могли да бъдат дадени най-високите гаранции, че това ще се случи”, допълни тя.

Цялото интервю с Антоанета Цонева пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.