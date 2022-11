Трябва да се направи максималното за реализиране на втория мандат за съставяне на правителство – на Продължаваме промяната. Това заяви в интервю за bTV radio Антоанета Цонева от Демократична България.

„Първият мандат на ГЕРБ няма да бъде подкрепен от нас, така че очакваме Продължаваме промяната да създадат ясна стратегия и идея за конструкция, която да може да реализира втория мандат. Не сме променили своята позиция, смятаме, че трябва да се вложат усилия в тази посока“, коментира Цонева. Според нея трябва да се вложат усилия в тази посока.

Антоанета Цонева припомни, че Демократична България са огромен противник на хартиените бюлетини. Тя посочи огромния брой недействителни гласове на изборите през 2019-та – 15,9%. Според нея връщането на хартиените бюлетини ще повлияе най-много на местни избори, когато няколко гласа могат да бъдат решаващи при избор на кметове и общински съветници.

Цялото интервю на Антоанета Цонева пред водещата Надежда Василева можете да чуете в звуковия файл.