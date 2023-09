“В най-скоро време ще се случи срещата между лидерите, защото доколкото знам Кирил Петков трябва да се върне в страната” Това каза в ефира на bTV Radio Антоанета Цонева - депутат от ПП-ДБ. “Усеща се някакво напрегнато очакване, че нещо би могло да се скъса в управлението, но аз не смятам, че това е възможно. Това управление има смисъл, не за да се крепи през едно мнозинство, а за да има реформаторски смисъл. Ако то започва да губи своята посока и реформаторския си замисъл, то ще загуби и своето значение. Всеки ден има критики към управлението, включително и сред партньорите вътре в него, но така или иначе е важна посоката, която е приета да не бъде загубена. Ние винаги сме настоявали да има механизъм, по който да се вземат решения, които да се отнасят и към кадровите назначения в регулаторите. До такъв механизъм не се е стигнало и това е нещо, което този нов сезон трябва да бъде постигнато. Без такива правила всеки би могъл да излезе и да твърди, че се правят чистки”, каза още Цонева.

Цялото интервю с Антоанета Цонева може да чуете в прикачения звуков файл.