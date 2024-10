„От една страна искане за разграничаване от Делян Пеевски е логично. Аз отдавна повтарям, че правителство, доколкото и ако изобщо го има, то ще бъде основано на „За“ и „Против“ Пеевски – тоест това ще бъде логиката на това правителство, независимо дали Пеевски ще бъде явно в едно правителство, което ще подкрепя, или не, но това ще бъде разделителната линия. Така че – да започват с това е логично, друг е въпросът, че няма никаква логика точно те да започват с това, защото ние всички знаем какво се получи предишния път. Когато те трябваше да правят и те прокламираха съдебна реформа и антикорупционно законодателство и т.н., единственото, което направиха е една малоумна Конституция, продиктувана на практика от Делян Пеевски, за която и Бойко Борисов, и Радомир Чолаков, който беше председател на Конституционната комисия си признаха, че те са били под натиска на Пеевски, който е свършил нещо. Сега всичките тези хора да кажат, че те ще се разделят – ама как, вие му седяхте в скута, вие правихте Конституция заедно с него, за Конституция трябват 160 депутати, тоест на какво основание заявявате, че сега вече сте други? Ние досега ви гледахме няколко пъти във властта и бяхте тези. Как се случва това? Аз оставам с впечатление, че ни лъжат. Но отвъд това вече, дали може да се направи – виждаме, че всички по един или друг начин карат много предпазливо, проблемът на това управление и на този парламент е, че той всъщност няма легитимност. Защото да - вдигнахме с 3-4 % избирателната активност, но това се дължи на разликата между месец юни и октомври, защото октомври има повече хора, които са си в къщи. На практика тези 3-4 процента идват от това повишаване на избирателната активност. Реално погледнато, ние нямаме по-високо доверие, имаме наказване на политическата класа от избирателя, като понеже няма алтернатива, те казват – гледайте си работата, няма да подкрепим никой. Това довежда до ситуацията с правителството – всеки казва с кого няма да направи, защото всеки има отрицателен рейтинг, всеки има 80% негативизъм, като се съберат двама, които имат по 80%негативизъм и само 5-10% плюс, те носят огромна омраза. Затова се раздалечават.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Антон Кутев, говорител на служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев, по повод искането на ПП-ДБ всички формации да направят санитарен кордон около Делян Пеевски.

Цялото интервю с Антон Кутев за вариантите за съставяне на кабинет и анализа на политическите изявления през последните дни, можете да чуете на звуковия файл.