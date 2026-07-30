„Многократно съм казвал официално, че аз подкрепям изцяло Йотова, защото вярвам, че тя е политик и с визия, и с дълбоко познаване на технологията на политиката, което я прави наистина завършен политик, така че аз много се надявам, че това ще бъде така. Но подценяването на изборите е опасно нещо, защото в края на краищата смисълът на демокрацията е в този избор. Аз не бих бил убеден в никаква победа отсега, напротив – смятам, че тепърва ще има развитие и в образа на Йотова, която очевидно се опитва в някаква степен да се еманципира, да покаже собствено лице, в което няма нищо лошо, напротив – смятам, че е правилна посоката, в която мисли. Това, което съм сигурен е, че не бива да подценяваме изборите. Напротив - трябва да сме наясно, че победата в никакъв случай не е сигурна, тя абсолютно заслужава и аз мисля, че е абсолютно реално да се получи, но ние трябва да си проведем изборите така, че да убедим хората в смисъла на това, което правим. Подхождаме към тези избори абсолютно сериозно и в никакъв случай със самочувствието на победители. Това е битка, в която трябва да докажем правотата на всичко, което сме правили досега и тя до голяма степен ще зависи не само от личността на Йотова, а и от това до каква степен ще се справи Прогресивна България близките няколко месеца с предизвикателствата.“ Това коментира пред bTV Radio депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.

Целия разговор за подкрепата за Илияна Йотова и за целите на властта през следващите месеци можете да чуете на звуковия файл.