„Очевидно вече смяната на Киселова има 2 измерения. Едното измерение е опитът да се овладеят окончателно всички от домовата книга, тоест ако случайно вземе да се провали правителството и да се отиде на служебно правителство, което рано или късно ще стане, въпросът е дали ще стане сега или ще стане след година, да е сигурно, че няма да попадне там човек, който не е под въздействието на Пеевски и на Борисов, или по-скоро само на Пеевски. Това е едната страна на нещата. И другата страна разбира се, тя е малко по-комична според мен – че в държавата нещата не вървят, има куп проблеми, да не говорим, че чакаме един нов бюджет, в който ще ни съобщят, че трябват още 18 милиарда заеми след тези 18 милиарда, понеже няма как иначе да вържат бюджета, и с отрицателния търговски баланс, намаляването на работните места, индустрията, която върви надолу, на фона на всичко това управлението реши, че единственото, което трябва да промени, това е председателят на парламента. Да обявим в момента, че председателят на парламента е причината за всичко, което се случва е меко казано некоректно, със сигурност не е полезно за обществото и със сигурност не дава верните отговори как трябва да тръгнем оттук нататък и накъде.“ Това коментира пред bTV Radio Антон Кутев, говорител на две служебни правителства, по повод предложението на ГЕРБ и Има такъв народ за ротационно председателство на Народното събрание, което е обсъждано на днешното заседание на Съвета за съвместно управление.

