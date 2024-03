„Според мен двете формации много отдавна са се договорили, така че не виждам никакво съмнение в това, че нещата ще минат сравнително гладко. Тук по-скоро въпросът е, че в момента делят последните части, трохите от масата, където могат да разменят нещо, това са споровете, но като цяло те са наясно, нищо в сглобката не се е променило от самото й създаване досега и няма никакво основание да очакваме, че то ще се промени в момента. Нещата ще минат спокойно и гладко.“ Това коментира пред bTV Radio говорителят на служебните правителства Антон Кутев.

По повод информацията на „24 часа“, че се обсъжда да има министерство по европейските въпроси, което да бъде оглавено от Николай Денков, за да се удовлетвори интересът на Продължаваме промяната към външната политика, Кутев посочи:

„Търсят място на Денков. Това е проблем на българската политика, не за първи път се търси министерство за министъра, и в този случай, виждали сме го преди това, Божидар Димитров, лека му пръст, и други случаи, и в момента се прави същото, което е една от най-лошите и глупави практики, още повече, че Денков по принцип е кадърен човек, той не би трябвало да е опрял до ситуацията, в която сега трябва да му намерим министерство, защото иначе няма какво да прави. Така че ме учудва цялата тази работа, абсолютно бих я нарекъл нелепа – да правиш министерство, за да намериш място на Денков. Дето се вика – ако трябва, направете го вицепремиер без портфейл или каквото там трябва, но да направим министерство – в този случай такова, няма никакъв смисъл от това. То не е необходимо, няма да свърши никаква работа, просто ще бъде формално.“

На въпрос дали Тодор Тагарев ще запази поста министър на отбраната след исканията за неговата оставка и критиките, Кутев отговори: „Не мога да преценя, защото не познавам достатъчно добре вътрешните механизми, които задвижват тази власт. Ако трябва да говорим дали Тагарев е добрият военен министър, според мен той не е. Но очевидно обаче той е полезен за определени среди в международната политика, които имат влияние върху България. Така че накрая дали той ще остане зависи от това как в нашата властова структура, в нашия парламент и в нашите партии се сблъскват тези влияния. Много е вероятно да си остане, защото изглежда доста видимо, че е удобен за много външни сили.“

По отношение на критиките към финансовия министър Асен Василев, Кутев коментира: „Тук трябва да си дадем отговора, ако имаме 10 дена за реализиране на мандата, възможно ли е за 10 дена огънят по Асен Василев да стане толкова силен, че той да не бъде финансов министър? Аз мисля, че не е възможно, но е възможно да се опита, а резултата ще го видим.“

