„Принципът е, че не може да се прави взаимодействие с Пеевски и Борисов, защото главната цел на Прогресивна България е промяната на модела. Тъй като това е клише, трябва да бъде обяснено. Ние не можем да продължим да живеем в завладяна държава, която работи на криминални основи. Това трябва да бъде разрушено и това е основното нещо, което искат гражданите. Ние видяхме, че протестите бяха многохилядни, но тези, които се опитаха да яхнат протестите, като си направят предизборно събитие, на него я има 200 души, я няма. Тоест протестите не бяха политически – не бяха нито в полза на едната, нито на другата политическа сила, те ясно изразиха волята на гражданите да бъде разграден моделът, да не си седим по скутовете, да не създаваме възможности за политически зависимости на бизнеса, да изравним правилата на бизнеса, така че олигархията да не може да съществува, да подкрепим малкия и средния бизнес, така че той да може да работи спокойно.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Антон Кутев, кандидат за депутат от „Прогресивна България“, втори в листата на коалицията в София-област, на въпрос с кои формации биха си партнирали след изборите.

По отношение на икономическата ситуация и поскъпването на горивата заради войната в Близкия изток, Кутев посочи:

„Няма как да не повлияе на изборите, тъй като ще повлияе на живота ни като цяло, и разбира се, зависи от размерите, в които това се случва, защото ние засега усещаме само минималните, а именно поскъпване на горивата, и то в някакъв процент. Ако се окаже, че това е само началото и поскъпването на горивата се засили още, а това ще доведе задължително и до поскъпване на всички стоки, тогава ще се окаже доста сериозна ситуацията. Иначе - че трябва да има реакция и че по някакъв начин държавата трябва да се опита, особено за най-слабите в обществото да направи компенсации е безспорно. Дали това е възможно и как трябва да стане, е друг разговор, в който включително трябва да наблюдаваме и какво правят другите европейски държави, защото на места има и добри идеи и възможности. То е въпрос и на бюджети, и на инструментариум, но така или иначе тази криза тепърва ще се отразява на живота ни и ще бъде основна тема не само за изборите, но изцяло в политически контекст.“.

„До 19 април има още доста време. Много бих се надявал да нямаме сериозно задълбочаване на тази криза, защото понятието „черен лебед“ по време на изборите, тоест непредвидените обстоятелства, които могат рязко да променят хода и на очакванията, и на предизборните нагласи, мисля, че ние сме на ръбат на това нещо, така че много се надявам да не се влошава ситуацията и то не заради изборите, а заради това как живеят българите. А иначе какво бихме предложили – различните степени на тази криза изискват различна рязкост на действието. На този етап, на който се намираме, определени компенсации за мен за напълно необходими и задължителни, тоест ние трябва да търсим вариантите, в които най-засегнатите да бъдат обезщетени по някакъв начин, защото докато стои въпросът за повишаване на цените на горивата, нещата все още са под някакъв контрол, дето се казват тези с повечето пари – ще има обедняване и проблеми, но те няма да бъдат фатални за тях, докато за хората в ниските слоеве това може да бъде сериозен проблем. Лошо ще стане, ако размерът на кризата достигне нива, в които не могат да работят бизнесите, тоест ако се окаже, че поскъпването на горивата и изобщо на енергоносителите води до ситуация, в която има невъзможност за работа на бизнесите, тогава идва много по-сериозно ниво, в което трябва да се реагира по по-различен начин. Всички трябва да имаме предвид, че това може да се случи и мерки трябва да се вземат, и тогава те биха били доста по-тежки, но сега със сигурност трябва да се подпомогнат тези, които са засегнати в най-голяма степен драматично – и те са в ниските слоеве, хората, които нямат пари, нямат възможности и да които поскъпването на горивата се отразява директно. Все още не виждам директно отразяване върху цените на храните на това поскъпване, имаше инфлация от преди това, засега не виждам инфлационна от поскъпването на горивата, но първо поскъпването беше от скоро и второ – то обикновено действа с времево отлагане. Ние тепърва имаме да видим резултатите от кризата в Близкия изток и върху общите цени и инфлационния натиск, така че – подкрепа за най-слабите задължително. И после да се следи трендът, за да не се допуска задълбочаване на кризата.“, каза още Антон Кутев.

За акциите за купуване на гласове той коментира:

„Това, че продължават акциите е хубаво и показва решимост на правителството доколкото може да ограничи лошите изборни практики, и аз абсолютно подкрепям това, това е правилният вариант. Може да се ограничи изборното купуване, за съжаление на този етап на веднъж не може да се премахне. Тоест няма как 15 или 20 години тези структури, които са свикнали да заработват всеки път от избори и те сега държат да го направят отново, имат си каналите, ясно е кой плаща и кой гласува, и те ще се опитат да го направят отново. Тоест изключително важно за нас като общество е да не допуснем това да се случва, защото то изкривява вота на всички ни. А пътят за това нещо – за опазването на една сравнителна автентичност на вота е първо тези мерки, които правителството предприема в момента, и които адмирирам да се ограничи търговията с гласове, и второ, което зависи от всички нас е масово гласуване. Защото най-сигурният начин да неглижираме този корпоративен купен вот е като гласуваме повече, тогава той почва да става финансово неизгоден и да има все по-малко влияние върху крайния резултат на изборите. Ако направим и двете – ако рязко повишим избирателната активност, и ако правителството продължи да прави усилия по ограничаване на купения вот, аз мисля, че резултатът ще бъде съществено различен за всички нас.“

Целия разговор с Антон Кутев можете да чуете на следващия звуков файл.