„Засега протести не са сваляли правителство в България. 2013-14 година не протестите свалиха правителството на Орешарски, а ДПС, когато реши, че повече няма да го подкрепя, така че досега това не се е случвало, което не означава, че сега няма да се случи, защото протестите са важни, първо защото те са израз на това какво искат хората и голяма част от тях, и второ, защото те създават трайна дестабилизация и несигурност, което влияе много лошо върху участниците в правителството и партиите, които участват вътре, стига разбира се, тези партии да разчитат на електорален вот, защото част от партиите като ГЕРБ и БСП разчитат на електорален вот, други партии като партията на Делян Пеевски разчита на всички други механизми на политиката, или извън политиката, но не и на електоралната подкрепа. Така че протестите със сигурност ще доведат до силно разклащане на правителството, вероятно ще доведат и до неговото падане и предсрочни избори, но честно казано, аз не вярвам това да стане толкова бързо, а този процес ще продължи и ще трябва да се протестира още много, дълго, упорито и самоотвержено, ако искаме да постигнем нещо.“ Това каза в ефира на bTV Radio Антон Кутев, говорител на две служебни правителства и бивш депутат.

Целия разговор за протестите, исканията за оставка на кабинета и вероятността от нови избори можете да чуете на следващия звуков файл.