„Властта, ако става дума за това правителство, е застрашена не от друг, а от самата нея. Моята теза е, че правителството ще падне отвътре, в момента, в който Бойко Борисов спре да пази коалиционните си не-партньори и установят в ГЕРБ, че целият този престой във властта им вреди толкова, че вече нямат интерес от него. В момента те се надяват нещо да се размине, нещо да стане, най-важното – те искат да има някаква цена на излизането според мен. Бойко вече няколко пъти каза – ние искаме да вкараме България в еврозоната. Защо е решил, че ще се прави точно на евроатлантик в еврозоната е друг въпрос, навремето беше решил, че ще строи магистрали, всички знаем, че нищо не построи. В момента аз го виждам, че той се опитва да извади тази идея как еврозоната е нашата национална идея, и като влезем в еврозоната, защото на 1 юли най-вероятно ще излязат докладите, които показват, че България влиза в еврозоната от 1 януари 2026г., и той ще каже - ето, ГЕРБ постигна, ние сме интеграторите, той ще отчете успех, който ще му даде възможност да се изтегли от властта. Аз не мога да кажа от сега дали това ще стане, но мога да констатирам, че той се опитва да го направи. Какво ще стане в близките 2 месеца ще разберем, но че Бойко си подготвя този вариант на изход от ситуацията за мен е безспорно, а вече как ще се развие ситуацията, предстои да видим.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Антон Кутев, говорител на няколко служебни правителства, по повод стабилността на властта след оттеглянето на подкрепата на ДПС-ДПС на Ахмед Доган.

Кутев посочи, че ГЕРБ е най-вероятната сила, която може да събори правителството и че това може да се случи между 1 юли и Коледа, след излизането на доклада за еврозоната.

„На Пеевски му е все тая дали ще е официално или неофициално част от управлението, защото той през цялото време играе ролята на човек, който управлява всичко. Честно казано, аз не мисля, че управлява в такава степен всичко, напротив, по-скоро има ролеви игри в цялата тая работа, но големият проблем тук е, че всички останали губят. Аз съм изумен и за първи път в моята политическа история виждам управление през омерзение. Защото Пеевски много добре знае, че той буди омерзение в публиката и с това омерзение той се опитва да печели по някакъв начин политически дивиденти, което е много тънка и странна игра, според мен няма как да успее и рано или късно ще се издъни, но така или иначе, на този етап вълните от омерзение, които буди Пеевски у народа се оказват печеливша тактика, защото ето, закача се за някакви политически субекти, тези субекти започват да губят подкрепа, губейки подкрепа стават слаби, а той все повече се представя за силен. А ние знаем още от времето на ранния Борисов, че българите харесват силния и те лесно се закачат за силния. Може да не харесват Борисов навремето или Пеевски сега, но като видят, че той е силният, почват да се закачат за та работа и търсят по един или друг начин да го обслужват, в резултат на което той си закрепва властта. Според мен това е планът и той ще сработи в определена степен.“, каза още Антон Кутев.

