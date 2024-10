„Ние от коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ разкодираме нещо много интересно – със залога за политически кабинет и политически лица, ние така леко се учудваме да не би още от сега ПП ГЕРБ да се опитва да бламира възможността за съставяне на редовно правителство? Не трябва да забравяме, че сегашното служебно правителство е изцяло доминирано от ГЕРБ и ДПС, не трябва да забравят нашите избиратели, че единственият начин да се постави възможността за редовно правителство е нуждата служебното правителство да приключи своя мандат скоропостижно, защото всички знаем функцията на служебното правителство и тя не е да създава нови възможности и нови политики. От друга страна, на нас може би също би ни се искало в една идеална среда да има политически кабинет, който да бъде доминиран от нас, но политическата оценка и трезвият анализ, който правим е, че ако всички партии настояват за политически кабинет, в който техните политически лица да излязат на преден план, това може би е най-късият път към провала. Търсейки антипода на провала – или успеха, ние предлагаме неполитически кабинет, неполитическо лице, което да води този кабинет в ролята на премиер, защото в сегашната ситуация на липса на доверие между политическите участници това може би е единственият вариант.“ Това каза в интервю за bTV Radio доц. д-р Антон Тонев, кандидат за народен представител от коалицията, трети в листата във Варна и 22-ри в листата в 23-ти Многомандатен избирателен район в София, и лекар по професия.

По отношение на предложението на ПП-ДБ за равно отдалечен премиер, Тонев обясни: „Тук има една еквилибристика от думи какво наистина означава равно отдалечен премиер и дали този равно отдалечен премиер няма да бъде превзет отвътре след месец или два, както се случи с различни министри в кабинета Денков-Габриел. Имаше спор един министър дали е предложен от една партия, после го видяхме в кандидатската листа на съвсем друга партия, която е наш опонент. Изобщо това е нещо, което няма ясна и точна рамка, но ако предложеният кандидат, наречен равно отдалечен, има широка обществена репутация, която да бъде гаранцията, ако той допусне такава ясна политическа пристрастност към една от политическите сили, той ще загуби своята репутация. Трябва ни личност, която има какво да губи, която е известна с национална или международна европейска репутация. По този начин това ще бъде нещо, което не е изигравано в нашата политическа действителност. Иначе да повторим нещо от третия парламент, от четвъртия, петия, поредицата от 7 неуспешни парламента, мисля, че това е игра с предизвестен резултат.“

Цялото интервю с доц. д-р Антон Тонев за вариантите за съставяне на кабинет след изборите и за идеите на ПП-ДБ в сферата на здравеопазването, можете да чуете на звуковия файл.