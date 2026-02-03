„Изчислили сме, че 77% от клиничните пътеки, или 207 на брой, са тежко недофинансирани. За да се покрие тази дупка – тоест разликата в цените спрямо обемите от 2025 година – са нужни 1 милиард и 420 милиона евро.

Говорим за пътеките, които касаят интензивната грижа. Те са особено проблемни за лечебните заведения, тъй като интензивното лечение може да продължи от седмици до месеци, а при някои крайни случаи – дори години. В тази връзка се сблъскваме с редица проблеми и при по-широко разпространените, добре познати специалности. Ако можем да ги определим като такива, става дума за нервни болести, хирургия, ортопедия и травматология.

Тук трябва да се има предвид и съотношението между цените на клиничните пътеки и цените на медицинските изделия, тъй като при ортопедията и травматологията те представляват значителна част от стойността на пътеката и са само частично покривани от Националната здравноосигурителна каса. Сходна е ситуацията и при пътеките по акушерство и гинекология – когато става въпрос за настоящи и бъдещи родилки, доплащането е значително, а болниците често реализират загуби. Същото важи и за пътеките по неврохирургия.“