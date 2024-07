Трябва ли частните болници да провеждат обществени поръчки за купуване на лекарства и техника? Експертният клуб за икономика и политика е изготвил анализ по темата, с примери и от други европейски държави.

„Анализът показва, че частна болница на първо място не може да бъде публично-правна организация, в смисъла на тази директива и е правен нонсенс да бъде третирана като такава. Второто нещо – почти никъде в Европа частно лечебно заведение не провежда обществени поръчки в тази посока. Ние сме избрали не случайно 3 държави, които са пример за икономическа добавена стойност към ЕС, а съответно и икономически ръст, така и за такива държави, в които буквата на закона е първата – именно Германия, Австрия и Нидерландия, където частните болници не са задължени. Нарочно тези трите, защото България винаги се сравнява с Германия, но сме избрали още две, за да има референции и от другите 2 държави. Дори темата да се отвори, да се докаже, че това е нецелесъобразно в случая.“. Това обясни здравният икономист Аркади Шарков пред bTV Radio.

