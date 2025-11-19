„Това е добър въпрос, зададен по този начин. Въпросът тук е да изчакаме да видим каква ще е методиката, която ще предложи и шефът на надзора, който е заместник-министър на здравеопазването, съобразена с парламента и председателя на здравната комисия, понеже това предстои да го видим между първо и второ четене. Но доколкото по непотвърдена информация разбирам, средствата най-вече ще са насочени към болниците с публичен статут и тези, които по принцип изпитват затруднения за достигане на тези възнаграждения, и съобразени с нуждите на новопостъпващите на работа млади специалисти. Тоест общински и държавни лечебни заведения, най-вероятно в тази посока ще бъдат насочени средствата от една страна, което както ще спомогне вероятно, ще видим дали ще има пряка корелация между средства и желание за специализация в тези лечебни заведения, така и ще покрие нуждите, които са от страна на младите специалисти. Предстои да видим каква е методиката, говори се и за коефициент към тези възнаграждения.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Аркади Шарков, здравен икономист от Експертен клуб за икономика и политика, по повод методиката, която ще определя разпределението на средствата за младите лекари и дали те реално ще достигнат до медицинските специалисти.

Целия разговор с Аркади Шарков за парите за здраве можете да чуете на следващия звуков файл.