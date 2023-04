Личните лекари поискаха увеличаване на парите за първична извънболнична помощ с 33 % и изпратиха с писмо до президента, премиера, министрите на здравеопазването и финансите, както и до здравната каса. Според здравния икономист и съветник на здравния министър Аркади Шарков искането е справедливо.

„Справедливо е искането .Искаме или не, на всички разходите се увеличават, в това число и на личните лекари, друг е въпросът дали този толкова висок процент ще може да бъде задоволен във времена на неясна икономическа обстановка. Тук можем да хванем и темата с повишението на потребителската такса, което също е едно справедливо искане, но по-скоро поетапното увеличение би било по-възможно в случая, отколкото рязко, тъй като това би могло да създаде по-голям разход за бюджета в тази част“, коментира Аркади Шарков пред bTV Radio.

По отношение на парите за здраве и възможностите в бюджета, Шарков посочи:

„Постъпленията тази година са по-малко от очакванията към момента – от различен тип данъци, най-вече от ДДС, което естествено създава пречки пред бюджета, пред това той да бъде по-широк, по-експанзивен, както беше в последните 2 години. В следствие на което всички останали сфери трябва да се съобразят с новите условности. Тъй като не сме наясно как ще се движи съответно и инфлацията, тя намали своя темп и ще продължи да го намалява, въпросът е на какви нива ще се задържи. Поскъпването ще се забави, но все пак ще съществува до края на годината, в зависимост и от политиките на централните банки по отношение на този казус. Така че се очертава една обстановка – не само тази година, вероятно и другата и по-другата, на по-нисък ръст и съответно на по-малко приходи и по-малко разходи. В тази посока всеки един бюджет, в това число и здравеопазването, което е квазидържавно, с един обществен орган като НЗОК, ще има последствие и там. Плюсът на системата на здравеопазването е, че е сравнително устойчива на кризи. Тоест това е система, в която е по-трудно да се намалят разходите там, тъй като все пак касае здравето на хората. Пенсионната система също е ключов елемент и е устойчива на такъв тип кризи. Но с това, с което разполагаме, към момента няма все още причини за притеснение, свързани с безработица, това е пряко свързано с бюджета на НЗОК – постъпленията от здравни вноски. Трябва да обърнем внимание и народните представители да стигнат до този ключов казус по отношение на здравно неосигурените лица, тъй като техният брой от години е около 10% от населението на страната или около 700 хиляди човека, които са ключов казус от гледна точка на използване на здравните ресурси и на спешната помощ“.

