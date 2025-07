„Има политизиране, както се вижда, са 900 милиона, 100 милиона липсват от разговора за 1 милиард – това беше първоначално изнесената информация. Представителите на конкретната политическа партия, които изнесоха това в публичното пространство, от 2 месеца говорят в кулоарите и в пленарната зала, че вотът на недоверие, който се очаква септември ще бъде на тема здравеопазване, така че според мен чисто политически се подготвя почвата и всяко нещо, което може да помогне за този процес бива вадено на фокус. Има някои неща, които вероятно ще са обективни, други ще са преекспонирани, като например мисля, че за детската болница и Общественият съвет отправи своите критики, че темата отново се политизира и се използва за посочване с пръст. Сега не трябва да забравяме, че това не е първият проект в България. Добрият пример за това Европейската инвестиционна банка да подпомогне и да финансира такъв тип проекти започва от Бургас. Бургаската детска болница, която е общинска, по същия начин беше направен анализ, беше изготвено становище обстойно за това какво следва да е финансирането, как ще се изгражда от същия консорциум. И в следствие на този успех, защото в Бургас вече се строи детската болница, Министерството на здравеопазването реши да възложи по същата причина този анализ на Европейската инвестиционна банка, като консорциумът вече е предал тези документи и всички медии имат достъп за прогнозни стойности, изчисления и всичко останало. От кръга на бюджетирането на процеса ще кажем, че винаги е по-добре, когато става въпрос за европейски стойности, другото, което също е важно да отчетем е инфлацията в този период. 2019-та цените бяха едни, сега са тотално различни, не само за строителството, но и за медицинската техника и всичко останало, свързано със строежа на такъв тип лечебно заведение – защото боравим с трето ниво на компетентност и съответно с най-модерни стандарти за оборудване и обзавеждане. Така че в тази посока винаги е по-добре да се каже малко по-високо число, защото Министерството на финансите никога не се съгласява на максимални суми - това е принцип на МФ, мисля, че и министърът на финансите заяви днес, че очевидно, че тези пари няма как да бъдат отделени с оглед на това какво е състоянието на фиска с тези 2,6 милиарда дефицит, защото това е почти 1 милиард отгоре. Така че в тази посока бих казал, че е кьорфишек, използвам не случайно този жаргонен термин, за да се фокусира вниманието там, докато текат паралелни процеси в държавата, излизайки от политическата тематика с това изречение.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Аркади Шарков, здравен икономист от Експертния клуб за икономика и политика, по повод споровете около стойността на Националната детска болница и изнесените данни от лидера на ПП Асен Василев.

По отношение на бъдещото финансиране на болницата, Шарков посочи: „Според мен по същия начин трябва да се направи ревизия на това как едно такова лечебно заведение трябва да се финансира, защото в немалка степен приходите на такова лечебно заведение зависят от посещаемостта. Ясно е, че ще има нужда от такова лечебно заведение и посещаемост ще има, но финансирането само и единствено чрез клиничните пътеки няма да бъде достатъчно. Затова има различни възможности в закона, стига те да бъдат предприети – за това финансирането да бъде и от страна на държавата. В тази посока има такъв тип разговори да бъде смесен тип финансиране. Предстои да има и такъв анализ на добрите практики в Европа как такъв тип лечебни заведения се финансират извън обхвата на държавното обществено осигуряване.“

