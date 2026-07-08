Резултатите от националното външно оценяване след седми клас отново предизвикаха дебат за състоянието на българското образование. Средният успех е по-нисък в сравнение с миналата година, а според председателя на Сдружението на директорите в средното образование в България Асен Александров това не означава непременно, че учениците знаят по-малко. По думите му причината е в променения характер на задачите, които все повече проверяват мисленето, а не заучените алгоритми.

„Няма как за една година едно поколение рязко да влоши знанията си. По-скоро тази година задачите измерват по-реално уменията на учениците“, коментира Александров пред bTV Radio.

Според него е по-добре резултатите да са по-ниски, но да отразяват действителните знания и способности, отколкото да бъдат изкуствено завишени чрез изпити, които насърчават механичното заучаване.

„По-добре по-ниски резултати, които показват реалните умения на учениците, отколкото напомпани високи оценки“, заяви той.

Александров смята, че основният проблем е липсата на съществени промени в начина на преподаване през последните десетилетия.

„Говорим непрекъснато за реформи, но реално в преподаването, особено по математика, почти нищо не се е променило през последните 20–30 години“, посочи той.