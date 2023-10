Електронните извинителни бележки ще намалят броя на отсъстващите. Тази прогноза направи в ефира на bTV Radio директорът на столичното 51-о училище и председател на Сдружението на директорите в средното образование Асен Александров. Близо 40 000 са електронни извинителни бележки на учениците, издадени за първите 15 дни от началото на учебната година, съобщиха от Министерството на електронното управление. “Това е страшно малко. Като имате предвид, че има над 700 000 ученици, това означава че по- малко от 1% от учениците за тези две седмици са отсъствали един ден по здравни причини. Това е много по-малко, отколкото в обикновени ситуации. В нашето училище през миналата година има 103 000 отсъствия, което е средно по 80 на ученик”, отбеляза той.

Цялото интервю с Асен Александров пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.