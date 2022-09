Образователният и финансовият министър трябва да успокоят всички и да кажат, че няма да позволят да се затварят училища поради липса на средства за отопление. Това мнение изрази в ефира на bTV Radio Асен Александров, директор на 51-во Средно училище "Елисавета Багряна" в София и председател на Сдружението на директорите в средното образование.

„Ако изпаднем в ситуация през октомври или ноември да сме изразходвали тези средства за отопление, то какво да правим? Да платим заплатите на учителите или консумативите –ток, парно“, сподели той.

По думите на Александров образователната система е готова за 15 септември. Само 46 училища и детски градини в цялата страна ще посрещнат първия учебен ден в други сгради поради различни причини.

От тази учебна година българското образование ще има нова интегрирана система за управление и това е Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

„Не се прецени изпитателния срок. В момента има супер натоварване, защото сега се въвеждат данните, но мисля че това ще се изчисти съвсем скоро. Няма проблем сроковете за въвеждане на данните да се променят“, допълни Александров.

Според него с нововъведението образованието ще стане най-дигитализираната система в България.

Директорът на 51 СУ обясни обаче, че са притеснени от неясните изисквания на Министерството на здравеопазването относно COVID мерките по отношение използването на една единствена стая за всеки клас.

„Ученето в една и съща учебна стая не е по-здравословно. Дадоха се няколкостотин милиона лева за STEM кабинети и те да не се използват. Реално от 1-4 клас ще го спазваме стриктно, но в гимназиален и прогимназиален етап няма смисъл. По биология, химия, физика няма как да има демонстрации, опити“, каза още той.

Чуйте цялото интервю на Тереза Захариева с Асен Александров.