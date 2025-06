“Подкрепям идеята на министър Вълчев още от догодина да се включат задачи по природните науки” Това каза в ефира на bTV Radio Асен Александров - директор на 51-во СУ „Елисавета Багряна“ в София и председател на Сдружението на директорите в системата на средното образование. “Аз от 10 години казвам на различни места, че не може да се изпитва само по български език и математика. И така в шести и в седми клас учениците да не се интересуват какво става по физика, химия, биология, човекът и природата. Това не е нормално и няма системи, в които да се проверява само родният език и математиката”, допълни той. Как да подредим правилно желанията за влизане в гимназия? Какво трябва да знаем, когато ученикът е с нисък успех? Чуйте повече в интервюто на Лили Ангелова с Асен Александров в предаването “Важното, казано на глас” по bTV Radio.

