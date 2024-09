Мобилни телефони и таблети помагат при учебния процес, но когато учениците ги използват без разрешение от учителите и без необходимост, те се вземат и се връщат на родителите. Това обясни в ефира на bTV Radio Асен Александров, директор на 51-во СУ „Елисавета Багряна“ в София и председател на Сдружението на директорите в системата на средното образование, по отношение на правилата в училището, което той ръководи. Министърът на образованието предложи в няколко училища да бъде тествана пълната забрана на мобилните телефони, след което да бъде направен анализ. И сега има текстове, които забраняват това използване, но не се спазват, посочи Асен Александров.

"Именно това е странното – колко повече да забраним едно нещо, което е забранено. Разговорът не трябва да бъде дали да бъдат забранени мобилните телефони или не, а дали трябва да се спазват правилата в училище или не трябва да се спазват. В момента правилата в училище не се спазват. Каквото и да има в училищните правилници, то е пожелателно за ученици и родители, и задължително за учителите – това е големият въпрос. Как да забранят повече отколкото сега. В нашето училище ние използваме мобилни устройства – телефони, таблети, лаптопи, и то много съществено в учебния процес, особено в гимназиален етап в часовете много често се налага да използваме интерактивни приложения, които да онагледят учебния процес. Говорихме за тежестта на ученическата раница и в тази връзка всички издателства си качиха в електронен облак техните учебници, за да не носят учениците учебници в час. Значи ако нямат право да използват мобилни телефони, те трябва да си носят учебника в час, за да могат да прочетат един пасаж или условието на задачата. Въпросът е, че тези мобилни устройства трябва да се използват когато учителят каже и когато каже, че трябва да се приберат, трябва да се прибират. Те трябва да се научат на правила. В нашето училище това, което правим, когато някой ученик използва мобилното устройство без разрешение на учителя, то се прибира от учителя, дава му се съответна бележка, занася се при заместник-директора на училището и се вика родителят да дойде да го вземе. Има родители, които съвсем умишлено идват след 2-3-4 дена, за да накажат повече ученика, да не използва телефона 2-3-4 дена, за тях е наказание, не мога да си представя по-голямо наказание за един ученик от това да няма 3-4 дена телефон. Но си представяте ако тази забрана се наруши от 50-100-150, с какво се занимават учителите и заместник-директорите, вместо със учебния процес. И всичко идва от това, че на училището вече почти е прието като норма, че не може да налага почти никакви санкции на учениците, всичко трябва да става по пътя на убеждението, молбата, но не и да кажат – ти си нарушил правилата и затова ще понесеш тази санкция. Това е големият въпрос, в българското училище не спазваме правилата.", каза още Асен Александров.

Цялото интервю за новата учебна година и какви промени са необходими в учебните програми, можете да чуете на звуковия файл.