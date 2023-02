Неправителствени организации, сред които Фондация „ Асоциация Анимус“ реагираха остро, след като преди дни депутатите отхвърлиха промени в Закона за защита от домашното насилие. Това се случи и в контекста на поредното разкрито убийство на жена във Варна.

„Наистина един от депутатите разказа за този случай на жената, намерена в ямата и за мое огорчение чух хора ,които се смееха. Аз не мога да разбера какъв човек трябва да си, за да се смееш на чуждото страдание и на убийството на някой, и това е просто възмутително. Трябва да се срамуват нашите законотворци. Това от една страна. От друга страна – това, което чух и гледахме беше толкова цинично, толкова грозно и невежо, че нямам думи да изразя моето възмущение от това, че не направиха нищо. Искам също да кажа, че оттук нататък на тяхната съвест ще седи всяка убита жена, на всичките депутати, които излязоха и се огънаха, които бяха гласували за в комисии, а след това гласуваха въздържали се и си тръгнаха, или говореха против закона, който е изцяло в помощ на жертвите. И точно заради това на тяхната съвест ще тежи всяка убита жена, всяко пребито дете и жена, да знаят, че те нищо не са направили в полза и подкрепа на жертвите и преживелите домашно насилие и всякакъв друг вид насилие. Ние, неправителствените организации, работим години наред в подкрепата и единствено г-жа Кунева излезе и каза, че това е така, че ние работим, защото чухме, че и срещу нас говореха болните мозъци и съзнание, че ние имаме полза от това да има такъв вид проблематика. Как е възможно да измислиш такова нещо?“, коментира в интервю за BTV Radio психотерапевтът Надежда Стойчева от Фондация „ Асоциация Анимус“.

„Част от нещата, които чухме – да вземе държавата социалните услуги. Нали миналата година се гласува Закон за социалните услуги, с който държавата делегира социалните услуги на неправителствения сектор? Те не са ли ги чели тези закони? Не знаят ли какво се случва в държавата? В нашето общество има много сериозни защити и негативни нагласи срещу това да се помага на жертвите и за предпочитане е те да си мълчат и нищо да не се казва и да не се издава от семейството. И сега законът дава възможности да се помогне на жертвата, но не достатъчно. Например сега една жертва, ако е набита, пострадала, има телесни повреди, медицинско, но ако в срок от един месец, ако тя не подаде за мерки за защита или не й се помогне, тя може и да подаде, но да не знае специфики за подаването на молба, и да й се откаже, в рамките на един месец ако не подаде, тя е загубила това право. Допълненията и измененията касаеха тя да има възможност до 3 месеца да се вземе такова решение, защото в най-тежките случаи, с които се срещаме ние, и са при нас в кризисните ни центрове и консултативни центрове, възможно най-тежките случаи, те толкова се объркват, чудят се, страхуват се и не вземат веднага мерки и пропускат всъщност възможността за защита. Нямат пари понякога, докато стигнат до нас минава време и т.н.“, посочи още Надежда Стойчева.

„Към нас се обръщат 2000-2200 жени на година, на които ние помагаме, настаняваме и т.н. Всяка неправителствена организация или институции събира статистика. Идеята също така беше на този законопроект да събира обща статистика, общи данни ,за да може да се направи пълен анализ и да има политики и стратегии в българското общество за насилието, което се разраства. Убитите жени растат.“, каза още психотерапевтът.

Надежда Стойчева се обърна и към бъдещите депутати в следващия парламент: „Те са длъжници на преживелите насилие, нека да бъдат по-състрадателни и по-хуманни от тези законотворци, които видях аз на това заседание в петък.“

Цялото интервю с психотерапевта Надежда Стойчева от Фондация „ Асоциация Анимус“ можете да чуете на звуковия файл.