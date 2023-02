На метри от мястото, където е убит психологът Иван Владимиров-Нав, има и друг случай на съседски тормоз, който продължава години наред. Това разказа в интервю за bTV Radio Мартин Димитров, който е председател на Управителния съвет на Националната асоциация на домоуправителите.

„Аз съм бил на общи събрания, където се е стигало до посещения на дежурен екип, на линейки и се е стигало до саморазправа и т.н. Така че тези неща няма как да се изключат и да се предвидят. Въпросът е, че няма ефективно решение, с което те да бъдат поставени на мястото и да има санкции по тези изпълнения. После се почва с преписки, със свидетели и показания и така и затихват, и виждаме до какво води това нещо. Добри, хубави, млади мъже в разцвета на силите си да си отиват по такъв нелеп начин, но тези примери са много. Има хора, които дори не могат да бъдат вкарани под запрещение, защото те имали доход, имали собственост, така че дори не могат да минат през процедура през съда да бъдат запрещени, а и те къде отиват – в какви институции, кой полага грижи за тях да ги лекува, или ако ги приберат, има такъв конкретен пример от район Оборище, това е централен район на София, знаков, и след 3 месеца тези хора пак биват пускани на улицата. Това е буквално на метри от последното убийство – ул. „Черковна“, това е улица „Султан Тепе“. Хората седят и си чакат роднините да се прибират от работа с бухалки, за да могат да се приберат и има редица подадени сигнали пак в 5-то Районно управление, пак нищо не се случва и не се прави. Само се вдигат рамене и се констатират после и се описват нещата. Трябва нещо да заработи в тази държава в крайна сметка най-накрая, нещо да се случи, а то вече става, не знам какво трябва да говори на хората, от които зависи да вземат някакви решения. Необходими са законодателни промени, бързи производства и да има санкции. На метри от последното убийство на Нав, който живееше на улица Черковна, човекът пак е навън, съответно целият район знае – Сашко, и ви казвам – човекът пак е пуснат от институциите и до момента, в който не се знае кога ще ескалират нещата. Съответно собствениците, мъжете си чакат жените да се прибират от работа навън на тротоара с предмети, подходящи за отбрана и това е известно от години. Това са години сигнали до кого ли не, процедури съдебни, а той човекът не е добре. Къде са държавните органи, институции, дирекции, директори на дирекции, специалисти, експерти – после ходят само по студиата и говорят. Нищо не се предприема, за да има превенция в страната. Тези хора са оставени на пълен произвол. Вече трябва да се говори така, за да се направи промяна в момента“, коментира Мартин Димитров.

Сигналите за случаи на агресия от съседи стават все по-чести през последните 2 години, посочи още председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на домоуправителите.

„Самите органи на реда са отегчени, те го приемат едва ли не като досадно задължение, защото нещата са много голяма повтаряемост, те са ежеседмични, дори вече дори не им отварят вратата. Ето ви конкретен пример, с който – дори да се връчи този констативен протокол от посещението на дежурния екип от полицията. Така че правомощията и на хората, и на органите са изключително ограничени, от гледна точка на това да има някаква ефективност и прагматичност в решаването на тези междусъседски спорове или меко казано – недоброжелателни действия. Пропуски в законодателството са ясни, като всеки закон има и недостатъци, и пропуски, но естествено, че на първо място е институционалната липса на такива практични решения, с които може хората да влияят, когато нормите в сградите от многофамилен тип не се спазват. Или още повече самата кадрова и човешка некомпетенция и капацитет на районните администрации също е от значение“.

