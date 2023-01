Причините за недостига на лекарства са различни, като една от тях е повечето случаи на респираторни заболявания и по-тежкото им протичане. Това каза в интервю за bTV Radio председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки и магистър-фармацевт Николай Костов.

„Основно в момента, проблемът с антибиотиците например е, че има увеличено потребление, което не е можело да бъде предварително предвидено, така че да бъдат предвидени достатъчно лекарства за него. Това е в момента – разходът на антибиотици за деца е 2 пъти по-голям от същия период на миналата година. Това е свързано с увеличаването на респираторните заболявания в момента. И нещо друго – освен, че има увеличен брой хора, които са болни, то са и по-тежко болни. Преди едно такова респираторно заболяване траеше седмица, сега трае 2 седмици заради позагубения имунитет. Тоест разходът за лекарства за един човек е двойно по-голям, защото двойно по-дълго време се лекува. И това също не е без значение“, коментира Николай Костов.

„Причините за недостига на лекарства са много и всяко лекарство едва ли не трябва да се разглежда поотделно. Затова е трудно да се отговори с едно изречение. Но най-общо – има производствени причини, свързани с доставка на суровини и материали, опаковки, логистични, които са свързани с поръчката на тези продукти и причини, свързани с износа на тези лекарства, в рамките на Европейския съюз и извън него дори. За някои лекарства е свързано и с това, че голяма част от субстанциите идват от Китай и Индия. Това го коментирахме още по време на ковид епидемията, тогава също се появиха такива дефицити, които бяха свързани с липсата на суровини и материали, но сега повечето компании си научиха урока и имат запаси от такива суровини, мисля, че този проблем е в по-малка степен“, допълни още магистър-фармацевтът.

Цялото интервю на Николай Костов за bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.