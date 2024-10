„За съжаление отново става въпрос за медиен пиар, но много евтин такъв. Те Продължаваме промяната-Демократична България изкараха една бременност заедно с ДПС в управлението. Техният подпис седи под редица законопроекти заедно с Движението за права и свободи. Те заедно с ДПС опорочиха Конституцията чрез техните промени. Извинявам се много, но точно те да искат санитарни кордони, екопътеки и т.н., това просто не звучи сериозно. В изключително сериозна политическа криза се намира в момента България и трябва да се намери решение. И който политиканства и се опитва да натрупа политически дивиденти на неин гръб, такова нещо ние няма как да подкрепим.“ Това коментира Атанас Атанасов, избран за депутат от БСП-Ляво обединение, по повод предложението на ПП-ДБ за санитарен кордон около Делян Пеевски.

За искането на президента институциите да отговорят на съмненията за купен и контролиран вот, на въпрос дали изборите са опорочени, Атанасов посочи:

„Няма как да не останат такива съмнения у нас, след като в продължение на цялата кампания бяхме свидетели на арести, криминални сводки, постоянно се говореше за лични карти, иззети пари, но за съжаление това е явление, което се повтаря на поредни избори. Знаете, че още на местните избори ние от БСП-София тогава видяхме доста нарушения в изборния процес, както с машините, така отново имахме съмнения за купен вот. Крайно време е институциите да се намесят, да си свършат работата и да разберем какво реално се случва.“

За идеята за анкетна комисия, която да се занимава с нарушенията на вота и дали БСП-Ляво обединение ще подкрепи такова предложение, Атанас Атанасов заяви: „За съжаление за създаването на такава анкетна комисия, практиката досега е показала, че те не работят и не дават резултат. Не мисля, че трябва в тази тежка политическа криза, в която се намираме, някои партии да си правят политически пиар на гърба на нея. Пак казвам – бихме искали да се анализира тази тема, но надали анкетна комисия ще свърши работа, както нито една анкетна комисия досега. Отново това се използва само за медиен пиар. Призовавам институциите да си свършат работата.“

