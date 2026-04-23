„Достойна постъпка е в такъв тежък момент да поискаш вот на недоверие, тъй като по този начин Крум Зарков показва, че умее да носи отговорност. Що се отнася до това дали партията ще му даде вот на доверие, несъмнено да, тъй като обикаляйки нашите партийни структури и виждайки се с членовете и симпатизантите на БСП, появата на Крум Зарков и конгресът от преди 2 месеца вдъхнаха нова енергия и нов живот в партията. Крум Зарков има моята подкрепа, но смятам, че той ще получи и пълна подкрепа от всички партийни членове. Пътят е верен, посоката е вярна, оттук нататък ни чака много работа. Не казвам, че ще е лесно, но БСП трябва да излезе обратно при хората, при своите симпатизанти, да формулира политически тези по този начин, че те да се разбират от обществото и да поеме по пътя нагоре.“ Това каза пред bTV Radio Атанас Атанасов от БСП по повод готовността на Крум Зарков да подаде оставка като лидер, ако не получи вот на доверие от съпартийците си, след оставането на левицата извън парламента.

„Какво не достигна на БСП – първо грешките, които самата БСП допусна, но ако трябва да определя кое не е достигнало на тези избори, това е, че новото ръководство на партията нямаше достатъчно време, тъй като смятам, че Крум Зарков тръгна с необходимата визия на първо място, както и че вложи цялата си енергия в обиколки, направихме една в интерес на истината страхотна кампания, с много настроение, но резултатът беше трагичен.“, каза още Атанас Атанасов.

