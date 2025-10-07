„Съюзът на съдиите изрази позиция, в която призова г-н Сарафов да се оттегли от заеманата в момента в противоречие със закона длъжност и това според нас следва от изричния текст на законодателното изменение, което беше прието през месец януари с голямо мнозинство в Народното събрание. Смисълът на това изменение беше именно този – да се ограничи времево в някакви разумни рамки времето, за което едно лице може да изпълнява функциите председател на върховен съд или главен прокурор. Това ограничение има своето разумно оправдание, защото титулярите на тези длъжности – председателите на ВКС, ВАС и главният прокурор, имат законово установен мандат, който е установен даже и на конституционно ниво, от 7 години и ако се допусне възможност, както е в случая, г-н Сарафов, който е кандидат за главен прокурор в една процедура, която е спряна и в момента се чака решение на Конституционния съд, или пък както при г-н Чолаков, се даде възможност да се продължи безконтролно дълго да се изпълнява тази функция, излиза, че един такъв мандат може да трае много повече от установените в Конституцията предели от 7 години. Затова единственото разумно тълкуване на тази норма е, че след влизането й в сила, и тук не става дума за обратно действие, лицата, които към момента на влизането в сила на разпоредбата са били назначени като изпълняващи функциите председател на ВАС или изпълняващ функциите главен прокурор, максимално за 6 месеца могат да продължат да изпълняват тези функции.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Атанас Атанасов, председател на Съюза на съдиите в България по повод решението на ВКС за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

„Несъвместима въобще с концепцията за правова държава е ситуацията, в която прокуратура оспорва съдебни актове. Прокуратурата е страна в производството и е длъжна да се съобразява и да изпълнява съдебните актове и няма как да твърди, че те не пораждат правни последици, и че други са били целите, а не прилагането на закона, при постановяването на съответните съдебни актове. В случая със самото поведение, ръководството на прокуратурата подкопава устоите на правовата държава и доверието, което трябва всички да имат в правосъдието.“, посочи още Атанасов.

Цялото интервю с председателя на Съюза на съдиите в България можете да чуете на следващия звуков файл.