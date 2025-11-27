Ако до Нова година няма нов вариант на бюджета синдикатите ще възобновят протестите. Това съобщи в ефира на bTV Radio главния икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. “Най-лошият вариант е този 1/12 бюджет за тази година, който по принцип също не беше прекрасен бюджет. Това биха били последствията елементарно казано, защото цените продължават да растат, доходите спадат, не са компенсирани дори за тази година и хората абсолютно нормално е да реагират през протести или дори стачки. Ако те решат, че хората трябва да понесат на гърба си още веднъж данъчно-осигурителна тежест, изземвайки им доходи, вместо самата тежест да бъде балансирана между богати и работещи.”, допълни той.

