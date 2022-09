“Референдумът е истинското оръжие в ръцете на българските граждани. От богатия си вече опит в три парламента видяхме политическата система от вътре. За съжаление под тази форма на парламентарна република, ситуацията изглежда повече от трагична. Изходът от политическата криза е референдум за смяна на политическата система, на който по закон да попитаме българските граждани време ли е да станем президентска република”. Това каза в ефира на bTV Radio Станислав Балабанов - кандидат за депутат от “Има такъв народ” в 1 МИР Благоевград и 13 МИР Пазарджик.

„Нека да дадем възможност един път за винаги на това общество такива като Кирил Петков и Асен Василев повече да не се сдобиват с власт. За да не кажете, че е прекалено насочено…такива като Бойко Борисов не трябва повече да се сдобиват с власт. Затова нашият инструмент и нашето лекарство е смяна на политическата система“, каза той.

Цялото интервю със Станислав Балабанов пред водещата Тереза Захариева може да чуете в прикачения звуков файл.

По време на предизборната кампания bTV Radio ви срещa с представители на гражданската квота и водачи на листи на всяка от 8-те партии, които според последното проучване на "Маркет линкс" имат шанс за новия парламент. Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Маркет Линкс, проведено сред 1067 лица над 18 години в страната в периода 27 август - 3 септември 2022г. по методите на пряко- лично интервю и онлайн анкета. Според него, ако изборите бяха днес ГЕРБ/СДС биха получили 22,9% от гласовете, “Продължаваме промяната” - 17,8%, БСП - 10,9, ДПС - 10.9, Демократична България - 8.1; “Възраждане” - 7.6; “Български възход” - 4.7; “Има такъв народ” - 3.8%.