„Преди 15 минути имаше сирени в цялата страна. Положението е от ужасно нагоре, неочаквано, всички сме в полустрес, да не говорим за южната част на страната, че направо има населени места, които са почти сравнени със земята. От там масови убийства, просто невъобразими за хора, това не са хора, това са изроди в човешки образ. Да стрелят на деца, на бебета, родителите, ужас…Деца са затворени в скривалищата без храна, изобщо ад.“ Това разказа пред bTV Radio българката Дени Папо, която от 50 години живее в Израел.

Тя е преживяла и войната през 1973 година на големия празник Йом Кипур.

„Дойдохме, когато беше Кипурската война, това е уголемено повторение на Кипурската война, същата изненада, замряло правителство, неадекватно, изобщо и войската изнася всичко.

- Тогава ли беше по-страшно или сега? – За мен тогава беше много страшно, защото бях млада майка с бебе на ръце, за първи път през живота си чух сирена, чувала съм на 2 юни в България, но от едната сирена до другата разликата е от небето на Земята. Сега определено е по-страшно, тогава не съм го и разбирала.“, разказа още Дени Папо.

Цялото интервю с Дени Папо можете да чуете на звуковия файл.