„Случката е от февруари месец тази година. На излизане от мол с още трима негови приятели е пресрещнат около входа от група момчета, роми, които им казват да завият в близката уличка, с цел предполагаме грабеж, те отказват. След това ги нападат в гръб, започва една гонитба по булевард „Черни връх“, където при кръстовището с „Яворов“ ги настигат, нападат моя син в гръб, той тръгва да бяга, спъват го и той пада пред един магазин, удря се и си чупи бедрената кост. След което ми се обади по телефона, тъй като живеем в района, отидох на място, обадихме се на Бърза помощ, на полиция, дойде Жандармерия, един бус с няколко млади полицаи, които за мое учудване, тъй като съпругата ми ги беше снимала и каза, че са на следващото кръстовище, под претекст, че са антитерористичен отряд, отказаха да се занимават. Натовариха се в буса и си тръгнаха. Дойде линейка, отидохме в Пирогов, където прекарахме уикенда, в последствие го преместиха в друга болница, където претърпя операция и лежа около 20 дни в болница. Възстановяването продължава до ден днешен с физиотерапии. Доскоро ходеше и на психолог, тъй като имаше и паник атаки, тъй като това е второ нападение над него в района, в квартал „Лозенец“. Другото се случи близо до дома ни в 10 часа вечерта, пак от младежи. Извършителите не са задържани. Дори утре имаме някакъв следствен експеримент с полицията, която се опитва да ни обясни, как на записите не се вижда, че него го спъват. Извършителите не са намерени, въпреки че има снимки, които сме дали, има снимки от камери, видеозапис от извършването на самото място. Това се случва съвсем близо до централния вход на ДАНС. За мое учудване, полицията не е поискала записите от ДАНС, за да се видят добре лицата на младежите“. Това разказа в ефира на bTV Radio Георги Гинев, баща на момче, пострадало от нападение на излизане от столичен мол преди месеци.

Целия разказ можете да чуете на звуковия файл.