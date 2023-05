“Най-голямото предизвикателство пред нас журналистите е да предоставим информацията на зрителите максимално обективно, защото в тази ера на фалшивите новини, на дезинформацията е много важно хората да разберат истината” Това каза в ефира на bTV Radio водещата на bTV Новините Бесте Сабри. “Това се видя много ярко по време на ковид пандемията с цялата антиваксърска пропаганда. Ролята на журналистите беше през очите на лекарите да се каже истината и тогава мисля, че хората оцениха важността на професията”, допълни тя.

“Може би най-голямото събитие в моята кариера беше да отразя опустошителното земетресение в Турция. Мечтата ми е след една година, както им беше обещано на хората от страна на властите, да видя Антакия, столицата на Хатай отново жива, отново с хора, защото 70% от сградите там са сринати до основи. Бих искала да видя отново щастливи всички онези хора, в които прочетох тъга по загубения живот и да ги видя в техните нови домове”, каза още Бесте Сабри.

Цялото интервю пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.