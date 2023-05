“Буквално се води, както междуинституционална битка между следствие и прокуратура, така и битка между изпълнителната власт и съдебната власт”. Това каза в ефира на bTV Radio Биляна Гяурова - директор на Български институт за правни инициативи. “С изявлението, което направи Гешев, той още по-сериозно навлезе в политическото поле. Той каза директно това, което много от нас знаят и е публична тайна, че един от прийомите на прокуратурата да влияе в различните власти е като държи обществено интересни дела на трупчета и може да ги извади във всеки един момент, в който започва разместване на политическите пластове. Това, което става в съдебната система е опит един-друг да се отстрелят и шефът на следствието, и главният прокурор”, допълни тя.

Цялото интервю с Биляна Гяурова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.