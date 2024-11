Над 50 000 са сигналите за домашно насилие към края на месец септември, а за цялата минала година са 52 500. Насилието става все по-тежко от физическа гледна точка. В 46% от сигналите, подадени на тел.112 се налага да бъде извикана и Спешна медицинска помощ. Данните посочи в ефира на bTV Radio гл.ас.д-р Благородна Макева. Тя е преподавател по „Защита от домашно насилие“ в Академията на МВР, бивш заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“, юрист и експерт, който от години се занимава с проблемите, свързани с домашното насилие.

„Сега сме в края на ноември, предстои декември. Вашите слушатели е добре да знаят, че моите анализи, които правя на база официална статистика, предоставена от МВР по реда на Закона за достъп до обществена информация, тоест напълно официална статистика, сочат, че летните месеци са с най-висок дял тази година, но стандартно през годините – аз следя тези данни откакто съществува единен телефонен номер 112, и се събират такива данни, другите месеци, в които има много висок брой сигнали за домашно насилие са декември и януари. Тогава, когато семействата са повече време заедно. И ако трябва да кажа няколко цифри, които ме притесняват мен като изследовател, експерт и бивш полицай – това са, че имаме много по-висок дял на повторните повиквания в сравнение с предходни години – над 22%, което на практика показва сериозността на проблема. А още по-сериозен е делът на сигналите, които получава Дирекция „Национална система 112“ за домашно насилие, които реферира не само към една служба за спешно реагиране – например полицейските органи, но и към Спешна медицинска помощ. Техният процентен дял към септември месец, когато съм анализирала данните, които ми бяха предоставени, вече е 46%, което е почти 4 пъти по-високо от предходни години. Тоест насилието става явно наистина по-сериозно и по-тежко от чисто физическа гледна точка, защото се налага да се вика и Спешна помощ и да се адресира сигналът и към още една служба за спешно реагиране. Това е нещо, което трябва да обостри вниманието ни и към необходимостта от сериозна подготовка и на медицинските специалисти. Защото когато те трябва да се погрижат за едно пострадало лице, за раните му, да го закърпят, ако е нарязано или наранено по друг начин, да лекуват тялото му и нараняванията там, те знаят как да го правят така, че да не нараняват душата му. Другият момент е, че не съм убедена, че медицинските заведения и ръководителите им са запознати, че с тези промени, които влязоха в сила в началото на тази година, молби за налагане на мерки за защита могат да бъдат подавани и през лечебните заведения. Което от своя страна, за да няма просто формално препращане на една молба, която няма да породи годен съдебен акт, означава, че трябва да бъдат обучени самите лечебни заведения, които да приемат тези молби и да могат да ги насочват към съответния компетентен съд – в случая районен.“, посочи Благородна Макева.

„Миналата година беше направена една законодателна промяна в Наказателния кодекс и беше премахнато изискването за системност на актовете на домашно насилие, за да могат да бъдат квалифицирани тези деяния като по-тежко наказуеми. Ако за цялата предходна година образуваните досъдебни производства за такива престъпления бяха 2170, сега затова наблюдаваме това нарастване – просто поради факта, че бяха променени законовите постановки. Ако преди се търсеха 3 акта ,сега не се търсят и могат да бъдат образувани повече на практика досъдебни производства, защото по-лесно се квалифицират като такива тези деяния. Нарастването се дължи на факта, че много хора миналата година излязоха по площадите да кажат – „Нито една повече“. Бяха променени и Законът за защита от домашното насилие, затова и нарастват сигналите на единен номер 112, за миналата година бяха 52500 почти, а само до края на септември месец тази година те са над 50 хиляди. Причината е, че пострадалите лица се чувстват подкрепени в резултат от обществената нетърпимост, която се изгражда. А колко остават неясно защо несигнализирани – много. Аз на моите студенти обяснявам това през теорията на айсберга. Всички ние виждаме върха на един айсберг, но не виждаме какво се крие под водата. Но в резултат на тези промени и многото дискусии, които се провеждат от миналата година, хората започнаха наистина да заявяват нетърпимост към това негативно явление. Резултатът е, че пострадалите лица научиха повече за правата си и започнаха повече да ги търсят.“, каза още Благородна Макева за нарастването на сигналите за домашно насилие.

Протести срещу насилието над жени се проведоха тази вечер в София, Пловдив, Варна и други градове на страната. Поводът е Международният ден за елиминиране на насилието над жени, който отбелязваме на 25 ноември. От днес стартира и Национална превантивна кампания на Главна дирекция Национална полиция и Уницеф. Според данни на полицията, за периода от 1 януари до 30 октомври тази година в районните управления в страната са получени 4320 заповеди за защита, спрямо 3631 за същия период за 2023-та.

