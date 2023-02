“АПИ е много тежко корумпирана администрация, която от десетки години не работи за обществения интерес и затова нашите пътища са в това състояние. Там работят хора, които са пряко свързани със строителните фирми” Това мнение изрази в ефира на bTV Radio Богдан Милчев - шеф на Института за пътна безопасност.

“Ние няма да спрем да питаме кой не разрешава Института за пътна безопасност да получи сертификатите и спецификациите на пътищата, които са построени преди 1-2 години. Ние сме напълно освободени да осъществяваме извънсистемен контрол, за сметка на самата организация и ние искахме да ни предоставят какви изисквания са възложили на строителя и те ги скриха”, допълни той.

Цялото интервю с Богдан Милчев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.