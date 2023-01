“На около 350 км. от пътната настилка на магистралите има деформации на пътното платно - с коловози, слягания, пукнатини, дупки, неравности по асфалта” Това каза в ефира на bTV Radio Богдан Милчев от Института за пътна безопасност (ИПБ).

“Те застрашават сигурността на всички водачи, които се движат по магистрален път. Скоростта в България на магистрала е 140 км/ч. Установихме над 400 локации с повредени обезопасителни системи, около 250 км. се нуждаят от почистване, рехабилитация или абсолютно наново възстановяване на отводнителните системи.

Според Богдан Милчев трябва да се намали разрешената скорост на магистралите. “ Няма експерт, който да изследва риска по нашите магистрали и да се подпише, че тези на тези магистрали трябва да е разрешено да се движиш със 140 км/ч.”, допълни той.

Цялото интервю с Богдан Милчев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.