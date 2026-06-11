Тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха хора, а други бяха ранени, отново постави на дневен ред въпроса защо опасните гонки по пътищата продължават да вземат жертви. Според председателя на Института за пътна безопасност Богдан Милчев проблемът не е в липсата на мерки, а в липсата на ефективни решения.

„Причината подобно поведение да продължава да се среща толкова често е, че хората, които трябва да го предотвратят, не знаят какво да направят“, заяви Милчев в ефира на bTV Radio.

Той коментира решението на Министерския съвет да отпусне над 9 милиона евро от Фонда за пътна безопасност за различни дейности, свързани с ограничаване на тежките инциденти по пътищата.

„Министърът обяви, че ще се справят с проблема чрез картографиране на местата, където се провеждат гонки, по-добра координация между институциите и обезопасяване на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия. Това обаче не е нещо ново“, посочи той.

По думите му същите мерки са били представени и преди година след друга тежка катастрофа, когато правителството е обявило пакет от 43 извънредни действия за подобряване на пътната безопасност.

„Тогава също се говореше за координационен център, за обезопасяване на опасни отсечки, за информационни системи и карти. По-късно беше отчетено, че всичко това е изпълнено. Ние от Института за пътна безопасност бяхме единствените, които предупредихме, че тези мерки няма да дадат резултат. Днес казваме същото“, заяви Милчев.

Според него държавата продължава да прилага остарели подходи, които по-скоро създават усещане за активност, отколкото реално решават проблема.

„Това са стари учебникарски трикове, чрез които се печели политическо време. Но ако управляващите действително възнамеряват да управляват четири години, това време няма да им стигне“, подчерта експертът.

Милчев коментира и думите на премиера, че пътната безопасност е изключително сложен проблем.

„Да, това е сложен проблем. Но когато един проблем е толкова сложен, е нормално да потърсиш помощ, ако сам не можеш да се справиш. За съжаление, засега не виждаме такава готовност“, каза председателят на Института за пътна безопасност.

По думите му трагедии като тази на Челопешко шосе показват, че са необходими не поредните кампанийни мерки, а дълбоки и системни промени в управлението на пътната безопасност.