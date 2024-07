„Министърът на транспорта е много тежко заблуден от Държавната агенция за пътна безопасност. През 2020-та година имаше същото намерение - министърът на транспорта тогава беше Росен Желязков, тогава имаше същото намерение да го прокара. Тогава Институтът за пътна безопасност заедно със школите организирахме протест, с който спряхме този процес. Не, че сме срещу дигитализацията, а защото тази дигитализация обслужва една печатница, една фирма на бивш депутат от БСП, и още няколко души от неправителствения сектор, които лобират за тази промяна. Тя не обслужва обществения интерес. Явно финансовият интерес е по-голям от обществения. Без протест няма да се мине.“ Това коментира пред bTV Radio Богдан Милчев от Института за пътна безопасност, по повод днешната срещата на служебния транспортен министър с инструктори за дигитализацията на документите за шофьорските курсове и несъгласието на школите с предлаганите промени.

За поредния случай на опасно шофиране с 240 километра в час в тунел „Железница“ и публикуваното видео в социалните мрежи, Милчев каза:

“Ще започна с нещо, което за първи път се случва, откакто аз се занимавам с пътна безопасност повече от 30 години. От началото на годината имаме с 32-ма души по-малко загинали, спрямо същия период на миналата година. Нека това да бъде важното и акцентът, защото учудващо е как държавните институции досега не използват тази новина, за да се похвалят, че си вършат работата. Те не я използват, защото ние сме свидетели на пътя точно на обратното. Виждаме, че хората карат с 250 километра, виждаме, че постоянно някой нарушава, виждаме, че постоянно участваме в някакви инциденти. Това, което се случва по нашите пътища е право пропорционално на това, което се случва и в нашия живот. Хората каквито са в живота, такива са и на пътя. И сега идва въпросът как можем да въздействаме на хората така, че да се променят? Дали трябва да ги променим – да станат по-съвестни, по-възпитани, по-добре обучени в живота и от там те да пренесат в живота всичко това? Само че това ще отнеме поколения. Общо взето държавата е тръгнала в тази посока. Говорим за манталитет, говорим, че българите не стават, за обучение на шофьорите, а в същото време тези, които могат да променят поведението на пътя на шофьорите, а това са политиците и тези, които управляват транспортната система – министри, директори, те не се занимават с този процес. И ние на пътя сме точно такива, каквито сме в живота. Можем ли да се променим? Отговорът е да. Защото когато попаднем в друга транспортна система – Германия, Гърция, ние там променяме поведението си. Значи ако създадем други правила, друг контрол, ние ще можем да решим тези проблеми. Защо не го правим? Защото на пътя ако се променим, ще се променим и в живота, а ако се променим в живота, няма да избираме тези политици да ни управляват.“

Цялото интервю с Богдан Милчев можете да чуете на звуковия файл.