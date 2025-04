„Днес след срещата в регионалното министерство бях и в Тол управлението, по покана на шефа на Тол-а, да ми покаже и ми демонстрираха със средна скорост как ще функционират нещата. Искам да изтрезвя от вашия ефир политиците, които възлагат огромни надежди, че Тол-системата ще оправи пътната безопасност със средната скорост, защото ще намали скоростта. Първо още нищо не е сертифицирано, да е ясно, и нищо не е готово. Има само намерения и такива намерения стоят от 2019-та. Второ – в България има 60 000 километри пътища – републикански, общински, улици. Тол системата ще може да засича ефективно, тъй като трябва да бъде на кратки отсечки –максимум до 10 километра, повечето отсечки са между 6 и 8 километра, само 80 такива отсечки има между 2 рамки, в които няма прекъсвания, повечето са на магистрали, и тези 80 отсечки по 6-8км, виждате, че става въпрос за не повече от 600-700 километра от 60 000. 1% от всички пътища в България ще можем да измерваме средна скорост ефективно. И на тези отсечки, за които аз се запознах, нито една няма концентрация на ПТП и няма инциденти и проблеми. Разбирате ли, че когато на политиците някакви псевдо експерти им говорят и ги лъжат, те лъжат пък хората. И после виждаме, че няма резултати и почваме да се оправдаваме и нападаме. Трябва да застане някой и да обясни какво следва и да бъде честен с нас.“ Това каза в ефира на bTV Radio инженер Богдан Милчев, шеф на Института за пътна безопасност и бивш началник на КАТ-София.

По повод мерките на правителството за пътната безопасност и идеята за създаване на работна група, която ще обходи опасни пътни участъци, Милчев посочи: „Много ми е тъжно за всичко, което се случва. Когато хората и управляващите са подплашени от обществен натиск, те се объркват, слагат грешни знаци през 2 часа, виждате ли какво се случва в момента? Имаме план за действие на АПИ, който е публикуван миналата седмица, в който се казват 36 места и ни се казва какво ще се прави, и график са направили. А днес ще правим наново обход на тези места, то е обследване, инспекция пълна, за да видим какво са изпуснали АПИ, за да допълним нещо в техния план. А ние, неправителствените организации, не носим отговорност нито за думите, нито за действията си. Много често говорим неща по национални медии, които са съвършено неверни. И понеже има липса на институционално лидерство, да излезе държавата и да каже – това, което се говори не е вярно, и хората почват да вярват. Много тъжно е всичко, което ни се случва и аз не съм оптимист, че тези на пожар действия ще дадат резултат. Ще ви дам още един щрих. Ние направихме подобна оценка още през 2022г. Идентифицирахме над 1300 опасни места. Тук говорим за 36 места с концентрация на ПТП, само по републиканската пътна мрежа. Тези 37 мерки не са официални и търпят постоянно някаква промяна. Надявам се да се вразумят и да погледнат трезво ситуацията. Първо трябва да е ясно на всички, че резултатите в пътната безопасност се получават с натрупване. Всяко нещо, което на мускул се получи, след това се връща като бумеранг обратно. Но това са неща, които не е работа на политиците да обясняват какво ще правят. Липсата на експертиза, която да излезе от името на политиците създава този проблем.“

