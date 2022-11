Инж. Богдан Милчев от Института за пътна безопасност разкритикува отказа на държавния глава да приеме оставката на главния секретар на МВР, след поредния инцидент с мигранти, при който тежко пострада полицай.

„Президентът, понеже не му предстоят повече избори в живота, той е готов да поема отговорността с всичкото си поведение, включително и с оставката и цирка, който ни се разигра. Тъй като зачестиха провалите на МВР в организационен аспект и обръчът се сви около министър Демерджиев, и за да се отнеме обществено напрежение ни финтираха с една фалшива оставка, която 3 дена, значи – как ще караш някой насила да работи, когато той сам си тръгва? Това е безумно да караш един човек, който не иска да работи, да го оставиш да води МВР. Най-хубавото на неприемането на тази оставка е, че МВР абсолютно ще абдикира от своите функции и задължения и ще се наложи да го изграждаме отново. Защото метастазите, които са се разпространили в МВР в момента са до такова ниво, че то не може да бъде оправено и коригирано. Това ви го казвам като човек, който близо 20 години е работил в тази система, познавам служителите, този разпад на държавността и това, което се случва в МВР днес и преди това е безпрецедентно. Не може да загиват толкова полицаи, а вие не знаете всеки ден колко полицейски автомобили катастрофират и не стига информация до медиите“, коментира Богдан Милчев.

На кръгла маса в София днес от ИПБ предложиха пътна карта, която да намали жертвите на войната по пътищата.

„За огромно мое съжаление днес се случи следното – дойде съдебната власт, дойде законодателната власт, председателят на Народното събрание и депутати, но нито един член на българското правителство не присъства, въпреки потвържденията, които имахме до предния ден. Имам достоверна информация, че във вторник е разпоредено на министрите да не идват на това мероприятие, защото ще присъства главният прокурор. Това е безумие и категорично казвам, че българското правителство води война не на пътя, то води със самите институции и самите хора. Ние сме готови с тази пътна карта да предизвикаме българското правителство да я приеме и поемаме отговорността за намаляване на жертвите още първата година между 50 и 100 човека“, заяви още Милчев пред bTV Radio.

От ИПБ предлагат 6 основни стълба- създаване на нови стандарти за управление, концепцията на нов закон, който до 6 месеца да бъде факт, както и отворена информационна система, която да въздейства върху корупционното поведение на трите основни институции – това са АПИ, КАТ и ДАИ.

„Катастрофите и жертвите, които дават полицаи при гонките с мигранти по пътищата е доказателство за тежки организационни проблеми в МВР. Един от проблемите е издадени над 500 хиляди електронни фиша, които МВР не е връчило за тази година на шофьорите“, посочи още Богдан Милчев.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.