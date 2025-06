„Аз лично съм оптимист, защото добре познавам опита на осемте държави, които се присъединиха преди това. Разбира се, в България се изградиха едни митове, че навсякъде преходът към еврото е довел до поскъпване на цените, само че данните за инфлацията почти навсякъде не потвърждават тези митове. Разбира се, че е възможно в някои отделни обекти или места да има неправилни калкулации, примерно неправилно двойно обозначаване или в началото на въвеждането в първия месец – тогава ще бъде най-трудно, рестото да се връща в новата валута и двете ще циркулират един месец, рискове има колкото искате. Но най-голямата спекулация по темата е да кажем, че има правило, че щом се въвежда еврото, това ще вдига цените. Защото както другите 8 държави според мен са се справили добре, така и българската държава ще се справи със ситуацията, дотолкова, доколкото и в наш плюс е, че имаме фиксиран курс, защото голяма част от проблемите на повечето от другите държави са произтичали от това, че има плаващ курс и злоупотребите стават най-вече при двойното обозначение кога точно е взет курсът – дали в понеделник или в петък, имало е такива хитрувания на дребно. България е облагодетелствана в това отношение, защото курсът ни е фиксиран, и ние сме малко или повече свикнали и ще бъде трудно грубо да бъдем лъгани в цените. Риск съществува, но не е толкова голям.“ Това каза в ефира на bTV Radio Богомил Николов, заместник-председател на Икономическия и социален съвет и изпълнителен директор на Асоциация „Активни потребители“, по повод мерките на регулаторите срещу евентуално спекулативно повишаване на цените в процеса на въвеждане на еврото.

