„С цени домати не се произвеждат. Нашият голям проблем в България е намаляващото производство и това трябва да бъде първата цел. Само че никое правителство и никое управление не иска да се захваща с трудните задачи. Всички мислят варианти, които могат да дадат от днес за утре. Естествено, че най-бърз резултат би могло да даде едно такова администриране на цените, но то е и много рисково като подход и като идея, поради тази причина, която ви казах. Ако няма домати, можете да си регулирате цените колкото искате, но домати няма да има. Така че възможно е този подход, ние в момента го коментираме малко на сляпо, тъй като не сме видели черно на бяло нито кои ще са тези 22 продукта, които ще бъдат регулирани, нито как точно става механизмът, възможно е той да даде някакъв позитивен ефект в краткосрочен план, даже най-вероятно това ще се случи, ще видим намаляване на цените, но от друга страна, предварително и на сляпо да имаме прогноза е малко рисковано, тъй като и когато се намали ДДС на хляба и на ресторантите, пак така смятахме, че ще го усетим по цените, но нищо не се случи. Така че българските потребители имат правото да са недоверчиви в една такава ситуация, но нека да видим. Може би няколко дни още ни делят да видим самото предложение в повече конкретика.“ Това каза пред bTV Radio Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация „Активни потребители“ за законопроекта за агрохранителната верига, с който се предвижда въвеждане на таван на надценките на продуктите по целия път от производителите до търговските вериги.

