„Министерството на земеделието показва тези данни, събира ги и ги публикува от няколко години. От тези данни става ясно, че въпреки че трудно виждаме вече тези храни по магазините, те се произвеждат. Големият въпрос е къде отиват, защото е сигурно, че хората ги изяждат, но без да знаят и в това е големият проблем. И е логично да си зададем въпроса – добре, ако не са супермаркетите, тогава къде са отишли тези продукти? И простият отговор е – ами влагат се в други храни, като започнем от баничките, в които доказахме още преди 5 години, правихме такова проучване, че 8 от 10 банички със сирене се правят с имитиращ продукт, а не със сирене, много вероятно е същото нещо да се случва да кажем в картофките със сирене в заведението, или в шопската салата и т.н. Тоест за да има толкова много произведени имитиращи продукти, те трябва да отиват някъде. Ние също така поставяме въпроса – а дали не отиват в други места за обществено хранене като болници, училища, столове, детски градини, не дай си Боже. И затова в продължение на няколко години постоянно призовавахме Агенцията по храните да прави проверки на тези места, за да може да излезе наяве истината. Тя не е толкова трудна за откриване. И сега в крайна сметка земеделското министерство най-после предложи такива изменения, за съжаление те няма да решат проблема изцяло. Защото съм оптимист да кажем, че ресторантите ще прилагат тези правила добросъвестно, но това няма да запуши другите канали или съмнения, за които вече споменах. Защото според нас, ако не се въведат мерки, които да адресират търговците, защото имаме от една страна мандра, която произвежда имитация, от другата страна имаме някой, който я купува, и по средата има верига на снабдяване. Значи баничарят може и да не знае, че купува имитиращо сирене, защото идва една фирма снабдител, тя му казва – ето ви сирене срещу толкова лева, той си го купува, след това дори не знае, че той мами своите клиенти, които купуват банички. Затова според нас тези промени трябва да ангажират по някакъв начин и тези фирми, които купуват да кажем от мандрите и след това продават на ресторанти, баничарници и т.н. Защото сега да кажем – ще се радваме, ще ръкопляскаме на тези промени, те може и да свършат работа, обаче само след една или две години ще видим, че земеделското министерство ще покаже, че пак се произвеждат хиляди тонове с тези продукти и пак ще си зададем въпроса - а къде са отишли? И според нас трябва да се действа максимално строго, радикално, за да се приключи веднъж завинаги с този проблем. Защото този проблем е наистина срамен за една цивилизована държава, страна, която по такъв небрежен начин да разваля здравето на гражданите си.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители“, по повод новите правила, които въвежда Министерството на земеделието Клиентите в заведенията вече ще трябва задължително да бъдат информирани, ако в храната има имитиращ млечен продукт, вместо например сирене. За първите 6 месеца на тази година, са произведени над 6300 тона имитиращи млечни продукти и има ръст на производството в сравнение с миналата година.

Целия разговор с Богомил Николов можете да чуете на звуковия файл.