„Има едно обяснение, което е 20 годишно и сме го повтаряли много пъти, но така и не се намери решение. Аз не съм чул някой регулатор да си е върнал заплатите, защото не е намерил решение. В годините назад много пъти се случваше електромерите точно през този период да бъдат отчитани по-рано, защото между 20 декември и 2 януари никой не работи в България. Това се отнася и за инкасаторите, които минават по-рано и се получава така, че предишната сметка отчита 20 дни, следващата отчита 40 дни. И как няма да е по-висока? Разбира се, че ние всяка година говорим 2-3 дни за това нещо, след това утихва, забравя се и нищо не се случва. Всяка една обществена тоалетна в Европа е решила този проблем с много прост метод – слага се график на почистването и чистачката минава, пише и се подписва. Какво пречеше още преди време регулаторът да задължи ЕРП-тата да слагат по един стикер с дата и час кога е засечен електромерът? За да можем да видим кога е отчетен. При по-новите – тези, които се отчитат дистанционно, този проблем се решава още по-лесно. Трябва тези данни, които са на един сървър, да бъдат отворени за клиентите. Както можете да си проверите текущото потребление на мобилния телефон, виждате си в профила какво ви е начислено в момента, по същия начин може да си виждате и сметката за електроенергия текущо. Тогава няма да има подобни проблеми със засичане на електромерите. Да чуе регулаторът и да въведе някаква такава практика, която да реши този проблем. Иначе сме оставени на милостта на ЕРП-та – когато те решат, тогава ще засекат електромерите.“, коментира в ефира на bTV Radio Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация „Активни потребители“, по повод високите сметки за ток.

Според него, единственият начин за решение на проблема е чрез усилия на регулатора. „Нашите очаквания са насочени изцяло към КЕВР“, каза още Николов.

