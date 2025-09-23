„В България нямаме такава култура на обезщетяване на нарушени права, в смисъл на компенсации за претърпените неудобства, вреди, стрес дори, ако искате, защото съгласете се, че една такава услуга може да създаде огромни проблеми на едно домакинство. Можете да ходите мръсен, може да се разболеете. Има няколко услуги, без които не можем – това са доставката на вода, електроенергия, топлинна енергия, тези услуги, общият знаменател между тях е, че те са регулирани. Затова имаме регулатор, плащаме му заплати, той трябва да провежда такава политика, че да не се стига до подобни ситуации. Ясно е, че и за най-непросветения непрофесионалист, че този ремонт е принудителен. В противен случай, знаем практиката от десетилетия на Топлофикация, че когато нещо трябва да се профилактира, то се случва през лятото. Хората са свикнали с това, знаят, че има неудобство, знаят, че има едни 20-30 дни в годината, в които няма топла вода. Но да го правиш на прага на отоплителния сезон, това не е нормално. Най-нормално е хората го протестират, и те не го правят, за да получат 20,30 или 50 лева компенсация. Споменавам такива стойности, защото когато миналата зима десетки села в Северна България стояха без ток, тогава се говореше за компенсации от сорта на 20-30 лева. Има ли човек, който да избере Коледа на тъмно и на свещи пред компенсация от 30 лева? Няма такъв човек. Не искаме тези компенсации, искаме непрекъсваема и надеждна услуга, всеки ще каже това. Няма да е трудно да се предвиди, че догодина пак ще има такива ситуации. Подобни аварии зачестиха и редовно някой голям софийски квартал, който остава без топлина посред зима. Всичко това е, защото има зле поддържана мрежа. Отлагат се планови ремонти, поддръжката на мрежата не се случва навреме, само че ние не знаем като граждани, че тези ремонти се отлагат.“ Това коментира пред bTV Radio Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация „Активни потребители“, по повод ремонта в столичния квартал „Дружба“, заради който хиляди абонати ще останат без топла вода и парно в студените месеци.

Цялото интервю с Богомил Николов за казуса с „Топлофикация“, както и има ли необосновано високи надценки на определени стоки, можете да чуете на следващия звуков файл.